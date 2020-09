Nitro Concepts annonce le fauteuil gaming X1000. Celui-ci propose un nouveau design inspiré de ses prédécesseurs ainsi que siège de voiture de course pour un look toujours plus attractif. Il existe aussi en plusieurs coloris : noir, noir/rouge, noir/blanc et noir/bleu, afin que tout le monde y trouve son compte.

Comme à son habitude, le constructeur construit son siège avec des matériaux de qualité premium, aussi bien dans la structure que le revêtement. Celui-ci est en microfibre respirant pour des couleurs éclatantes et un confort absolu, assuré par une mousse à haute densité. Deux coussins fournis pour la nuque et les lombaires viendront compléter l’aspect confort.



L’assise et le dossier sont ergonomiques, pour une grande liberté de mouvement. Le X100 propose aussi des accoudoirs 3D verrouillables avec logo intégré, un mécanisme de bascule souple ajustable jusqu’à 14° et un dossier ajustable jusqu’à 125 °.



Le fauteuil gaming Nitro Concepts X1000 sera disponible au prix de 269,90 € d’ici mi-septembre.