La jeune société française, AZGENON , nous a dévoilé son premier fauteuil gaming, le Z100 , en début d’année. Peu de temps après cette annonce, le fabricant lance déjà un nouveau modèle, le Z300. Ce nouveau modèle est d’une gamme au-dessus que son prédécesseur, sans pour autant être trop onéreux.



Le design a été retravaillé et bénéficie de nouvelles lignes et de nouveaux motifs. Toujours en similicuir respirant, le Z300 profite de finitions impeccables tout en utilisant des matières de première qualité pour une longue durée de vie même pour les usages intenses des joueurs les plus acharnés. Le siège dispose d’une base en étoile métallique, d'un piston classe 4 et de roulettes de 60 mm, lui assurant une grande robustesse et pouvant ainsi supporter jusqu’à 150 kg.



Le côté ergonomie, lui, est assuré par plusieurs zones de réglages, comme celle de l’assise qui est ajustable en hauteur, le dossier qui est inclinable à 180 ° et des accoudoirs 4D pivotent dans les différentes directions, en hauteur, en profondeur, au niveau latéral et en rotation. Fournis avec le fauteuil, un coussin pour les lombaires et un autre pour la nuque viendront compléter l’aspect confortable du Z300.



Le produit est déjà disponible au prix de 249,99 euros et en 7 coloris : bleu, blanc, rouge, noir, vert, jaune, orange.