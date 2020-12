Début septembre, Nitro Concepts annonçait la mise sur le marché très restreint des fauteuils gamers, son X1000. Celui-ci propose un nouveau design inspiré de ses prédécesseurs ainsi que des sièges de voiture de course, pour un look toujours plus attractif. Nous avons reçu pour test un X1000, décliné dans sa version bleue, l'un des 4 coloris disponibles. Nous allons voir si ce fauteuil est simple à monter et confortable à l'usage. Direction la suite de l'article pour tout savoir !