Parmi la gamme proposée par la marque, le boîtier Wraith offre une vue totalement dégagée sur n’importe quelle configuration. Équipé d’une large distro plate située derrière la carte mère qui fait également office de réservoir et peut être équipée avec une pompe D5, il permet également l’installation d’une carte graphique verticale grâce au câble riser fourni. La distro plate peut également être éclairée grâce à une bande LED optionnelle. Le Wraith accueille les cartes-mère au format mini-ITX et mini-DTX.Le Spectre 2.0 offre lui aussi une vue inégalable sur votre configuration et intègre également une large distro plate pouvant accueillir une pompe D5. Des emplacements dédiés dans l’espace carte mère permettront un câble management irréprochable. Concernant la carte graphique, elle est naturellement montée à la verticale dans ce boîtier, et des distro plates additionnelles pourront être installées si nécessaire.L’une des priorités de Singularity Computers est le développement constant de nouveaux produits et l’amélioration d’une large gamme de composants water-cooling incluant pompes, réservoirs et distro plates. De nombreuses parties sont interchangeables et disponibles sous différentes tailles et coloris, offrant de nombreuses possibilités pour vos builds.La marque Singularity Computers sera chez Caseking disponible à partir de la seconde quinzaine d'avril. Les tarifs conseillés sont de 1499 euros pour le Spectre 2.0 et 749 euros pour le Wraith.