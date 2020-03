On assiste à l'inexorable disparition des emplacements 5,25" des façades des boitiers, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, la dématérialisation est passée par là, et on ne grave plus grand chose. D'autre part, il faut faire de la place pour mettre 3 ou 4 ventilateurs en hauteur, notamment pour accueillir des watercooling. Pourtant, il y a des besoins qui perdurent, comme mettre un rack audio, un lecteur de cartes mémoire 25 en 1 ou bien encore, comme nous, un rack à SSD/ODD. Et pour ce faire, le constructeur Phanteks a ajouté à son catalogue un accessoire assez unique : une baie à 2 emplacements, uniquement prévue pour son boitier haut de gamme du moment : le 719, testé récemment dans nos colonnes . Lui aussi est dépourvu d'emplacements à la base. Et la solution proposée pour en rajouter, est, on va le voir, plutôt futée.