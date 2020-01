Dans les réseaux informatiques filaires Ethernet, on fait passer les données, notamment internet, mais pas que. En effet, il y a aussi la possibilité de faire passer l'alimentation électrique, dans le même câble ! Avec une seule prise RJ45, on peut donc par exemple connecter une caméra à un NAS. Mais, entre les 2, il faut bien souvent un switch compatible à la norme qu'on appelle PoE, pour Power Over Ethernet. Et Netgear vient justement d'en annoncer 2 nouvelles gammes, les Ethernet Gigabit PoE+ et PoE++ Ultra60. Avec cela, connectez tous les équipements PoE que vous souhaitez : caméra IP bien sur, mais aussi des hauts parleurs, des capteurs IoT, des LEDS, etc !





La gamme est composée des équipements suivants :

NETGEAR GS110TUP - 10 ports Ethernet Gigabit, dont 4 ports PoE+ et 4 ports PoE++. Il est d’ores et déjà disponible au prix public conseillé de 399 €.



NETGEAR GS710TUP - 8 ports PoE++, 1 port Gigabit cuivré non-PoE et 1 port SFP. Ces switches intègrent une fonction de gestion à distance depuis le Cloud, activable en option. Le GS110TUP offre un budget PoE total de 240 W tandis que le GS710UTP propose 480 W pour les applications PoE exigeantes. Le GS710UTP est d’ores et déjà disponible au prix public conseillé de 619 €.



NETGEAR GS724TPP : Smart switch Web manageable série Pro avec PoE+ NETGEAR GS724TPP - 24 ports Ethernet Gigabit haute puissance dont 2 ports SFP et une fonction de gestion à distance depuis le Cloud en option. Le GS724TPP offre un budget PoE total de 380 W pour plus d'applications PoE. Il est d’ores et déjà disponible au prix public conseillé de 349 €.



NETGEAR GS308PP : Switch non manageable PoE+ - 8 ports Ethernet Gigabit pour un budget PoE de 83 W. Il intègre la technologie NETGEAR FlexPoE qui permet d'augmenter le budget PoE à tout moment pour fournir aux périphériques la puissance dont ils ont besoin, et ce grâce à un adaptateur d'alimentation externe interchangeable. Il est d’ores et déjà disponible au prix public conseillé de 117 €.



NETGEAR GS316P : Switch non manageable PoE+- 16 ports Ethernet Gigabit pour un budget PoE de 115 W. Il est équipé de la technologie NETGEAR FlexPoE qui permet d'augmenter le budget PoE à tout moment pour fournir aux périphériques la puissance dont ils ont besoin, et ce grâce à une alimentation externe interchangeable. il est d’ores et déjà disponible au prix public conseillé de 194€.



NETGEAR GS316PP : Switch non manageable PoE+ Haute Puissance - 16 ports Ethernet Gigabit et un budget PoE de 183 W pour les périphériques PoE haute puissance. La conception compacte, silencieuse et sans ventilateur fait du GS316PP une solution idéale, économique et évolutive, pour toute entreprise ou tout foyer. Il est d’ores et déjà disponible au prix public conseillé de 219 €.



NETGEAR GS348PP : Switch non manageable PoE+ Haute Puissance- 48 ports Ethernet Gigabit pour un budget PoE de 380 W et comprenant 24 ports PoE+. Le GS348PP est un switch puissant et économique avec le meilleur rapport prix/PoE. Il sera disponible courant du mois de Janvier au prix public conseillé de 489 €.

Pour autant, Netgear va plus loin, et supporte maintenant dans le haut de gamme présenté le PoE ++. Il permet ainsi de supporter 60 W par port, et ce sans interruption ! La gamme est composée des équipements suivants :Pour autant, Netgear va plus loin, et supporte maintenant dans le haut de gamme présenté le PoE ++. Il permet ainsi de supporter 60 W par port, et ce sans interruption !