Le Couchmaster Cybot est composé de bambou durable et présente une surface raffinée douce au toucher. Il comprend un système de refroidissement pour ordinateur portable et une conception spéciale pour garantir des sessions de jeu confortables à son utilisateur. Partiellement équipés de kevlar et d'un revêtement au look camouflage, les coussins assurent la stabilité de l'équipement. Le Cybot est à la fois résistant et élégant.Sans support, les utilisateurs d'ordinateur portable et de tablette doivent se contenter d'une installation sur bureau, alors que les joueurs sur console peuvent profiter du confort de leur canapé. Grâce au Couchmaster Cybot, les utilisateurs d'ordinateur portable et de tablette peuvent maintenant jouer confortablement depuis leur canapé sans avoir à s'inquiéter des risques d'une mauvaise posture ou pour le stockage de leur matériel. Les poches latérales peuvent accueillir l'alimentation et des accessoires, tandis qu'une poche supplémentaire permet de ranger la souris.Le Couchmaster Cybot est disponible dès maintenant au prix de vente conseillé de 119 €.