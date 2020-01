be quiet! était lui aussi présent lors à Las Vegas et n’est pas venu les mains vides. Au menu, une alimentation Dark Power Pro 12, un boitier Pure Base 500DX et deux ventirads, les Shadow Rock 3 et Pure Rock 2, qui se sont tous installés sur le stand du fabricant allemand.



Sous le signe des performances, le constructeur ajoute une nouvelle alimentation dans son catalogue, la Dark Power Pro 12. Elle existe en deux déclinaisons de puissance, 1200 W et 1500 W, ce qui est assez énorme, surtout pour une alimentation modulaire. Celle-ci est la première alimentation certifiée 80 PLUS Titanium de la marque, avec une efficacité pouvant atteindre 94,9 %. Elle est dotée d’une nouvelle technologie : une régulation de puissance entièrement numérique. Le châssis est en aluminium de haute qualité et dispose d’un ventilateur Silent Wings breveté de 135 mm sans cadre, avec une prise d’air en forme d’entonnoir pour assurer un refroidissement optimal de l’alimentation.



Le boitier Pure Base 500DX est une revisite du Pure Base 500. Son flux d’air est amélioré notamment grâce à 3 ventilateurs Pure Wings 2 de 140 mm ainsi qu’une façade en mesh. Il est aussi modifié pour son esthétisme, il dispose de LEDs ARGB dans et sur le boitier afin de lui donner un look entre plus attrayant. Les effets lumineux peuvent être gérés directement via un bouton sur le panneau IN/OUT. Il bénéficie d’un panneau latéral en verre trempé et existe en deux coloris : noir ou blanc.



Le Shadow Rock 3 a un TDP de 190 w, ce qui saura dompter les CPU les plus capricieux. Il est équipé d’un large dissipateur thermique et de 5 caloducs en cuivre nickelé de 6 mm en contact direct. Son Shadow Wings 2 PWM de 120 mm assurera l’évacuation de la chaleur à travers le radiateur efficacement tout en étant très silencieux. Son montage est simplifié et sa dimension optimisée pour laisser la place aux barrettes de RAM. Le ventirad se caractérise par sa face supérieure en aluminium avec un traitement bicolore de la surface.



Le Pure Rock 2, est un ventirad d’entrée de gamme efficace pour un prix attractif. il existe en noir ou gris et dispose d’un TDP de 150 w, gérer par quatre caloducs haute performance de 6 mm et un ventilateur Pure Wings 2 PWM de 120 mm. Sa conception asymétrique évite de bloquer les emplacements mémoires sur les cartes mères tandis que le montage s’opère par le dessus.



Tous les produits seront disponibles entre février et mars.