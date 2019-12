Depuis sa sortie en septembre dernier, Borderlands 3 accumule les mises à jour. Ainsi se dévoile la toute première campagne additionnelle à travers une vidéo présentant «».Il sera question d'aider Moxxi a prendre le contrôle de la station spatiale, maintenant à la dérive, construite par le Beau Jack lorsqu’il était encore président d’Hyperion. Leest sûrement le terrain de jeu le plus criard de la galaxie, avec ses néons, ses machines à sous et ses statues en or disséminées un peu partout. C’est surtout rempli de Porteurs d’Hyperion, ainsi que des joueurs de casino devenus fous. Faites de nouvelles rencontres grâce aux amis de Moxxi, et accomplissez des tas de quêtes secondaires captivantes. Enrichissez votre collection cosmétique, et bien entendu perfectionnez votre arsenal, avec la multitude d'armes et équipements légendaires inédits.Cette campagne est destinée aux joueurs de niveau 13 minimum, mais s'adaptera évidement à votre niveau proposant une difficulté et des butins plus intéressants. Il vous suffira d'avoir terminé le cinquième épisode de l'histoire principale du jeu pour y avoir accès