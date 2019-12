Le FlexMount Duo s'installe sur des bureaux d'une épaisseur de 10 à 100 mm. Il est équipé de colliers et de passes-câbles pour un montage propre. Il est compatible avec les fixations VESA de 75 x 75 mm et 100 x 100 mm et il supporte une charge jusqu’à 8 kg par bras pour un écran de 34" maximum.Avec une inclinaison de 105°, un pivot de 180° et une rotation de 360°, vous êtes libre de régler la hauteur, la profondeur et l'angle de vos moniteurs. Et vous pouvez être 100% flexible pour organiser la position la plus confortable pour vous. Les ressorts à gaz sont essentiels pour la fluidité du mouvement. FlexMount Duo, grâce à ses ressorts à gaz, tient fermement les moniteurs, mais ces derniers peuvent se repositionner facilement et cela ne nécessite pas beaucoup de force.L'acier et l'alliage d'aluminium ultra-durables garantissent un montage robuste, une apparence durable et un fonctionnement fiable. Le Flexmount intègre aussi un hub USB 3.0 avec 2 ports.Le FlexMount Duo sera prochainement disponible au tarif de 72,99 euros.