Arctic continue d’élargir sa gamme de support d’écrans pour l’élargir la liste des produits compatibles. En effet, le TV Flex M bénéficie d’une compatibilité VESA et peut supporter jusqu’à 30 Kg. En complément, les bras d’extension Z+1 Pro (Gen 3) et Z+2 Pro (Gen 3) sont ajoutés au catalogue.



Le TV Flex M offre un confort de réglage sans égal, notamment grâce à ses deux bras et trois articulations. Il permet, par exemple, de faire pivoter à 360° sans effort, pivotez à 180 ° et inclinez à + 5/-10° sans se soucier du maintien, car il dispose d’une fixation murale intégrale. Il est en acier de haute qualité et pourra accueillir les écrans de 23'' à 55'' et ce jusqu’à 30 kg. La gestion des câbles intégrée ne viendra pas perturber votre environnement. Il est aussi ultra-affleurant avec un dégagement minimal de 41 mm et extensible jusqu’à 498 mm



Les bras d’extension ARCTIC Z+1 Pro (Gen 3) et Z+2 Pro (Gen 3) permettent d’installer 1 à 2 moniteurs supplémentaires dans une configuration existante très facilement. Ils sont compatibles avec la plupart des supports de moniteur des séries ARCTIC Pro et 3D comme : Z1 Pro (Gen2+3), Z2 Pro (Gen2+3), Z3 Pro (Gen 3), Z1-3D, Z1-3D (Gen 3), Z2-3D et Z2-3D (Gen 3).



Le TX Flex M et le Z+1 Pro sont disponible au prix de 34,99 euros et 29,99 euros. Le Z+2 Pro ne sera disponible qu’au mois de décembre.