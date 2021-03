Terramaster innove et lance son DAS ultra rapide avec des capacités de stockage gigantesque. C’est avec le D8 thunderbolt 3 que le fabricant propose sa solution de stockage équipée de 8 baies ultra rapides. La capacité de stockage est de 144 To, mais pas que ! En effet, le D8 Thunderbolt 3 est conçu dans le cadre d’un système TerraMaster DAS plus large afin de pouvoir étendre cette capacité de stockage à 800 To. Cela est réalisable en connectant jusqu’à 6 D8 Thunderbolt 3 entre eux et en série.

Le D8 ne se contente pas uniquement de disposer d’une énorme capacité de stockage. Il est équipé de la nouvelle puce RAID à double vitesse de TerraMaster ainsi, que de deux 2 interfaces Thunderbolt 3 à 40 Gbit/s pour offrir des vitesses de transfert ultra rapide. Le D8 Thunderbolt 3 peut fonctionner à des vitesses de transfert de 2100 Mo/s en mode RAID 0 avec 8 SSD ; et sous RAID 5, l’appareil peut atteindre une vitesse de 1800 Mo/s. Il reste tout de même compatible avec modes RAID 0, 1, 5, 6, 50 et 10 ainsi que JBOD, pour en faire un outil polyvalent.



Ces vitesses et ces capacités de stockage sont donc parfaites pour les créateurs de contenus. Le transfert des séquences vidéo est ultra rapide notamment via un appareil Blackmagic vers Adobe Premiere Pro. Avec la vidéo HD 10 bits et 12 bits non compressée, les utilisateurs peuvent éditer ProRes 422 (HQ), ProRes 4444 XQ et d’autres flux de données. Les vignettes et le rendu de l’aperçu sont nettement plus réactifs lors de l’utilisation d’éléments volumineux avec de nombreux clips haute définition. Le D8 fournit également le stockage à haute vitesse et de grandes capacités requis par les utilisateurs professionnels de logiciels tels qu’Apple Final Cut Pro X et Adobe Lightroom.



Pour ce qui est du design et la conception, le D8 propose un boitier en aluminium blanc très propre et très sobre. Il est aussi doté de 2 ventilateurs silencieux de 90 mm afin de refroidir l’ensemble efficacement. Le DAS nous offre un port DisplayPort ainsi que deux ports USB Type C Thunderbolt. Il est certifié par Intel et Apple.



Le TerraMaster D8 Thunderbolt 3 est disponible au prix de 1599,99 €