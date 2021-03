Fondée en 1986 à Fremont, en Californie, Antec est une société spécialisée dans la production de matériel informatique. Sa gamme comporte des alimentations, des solutions de refroidissement tel que des ventilateurs pour boitiers, des watercoolings et des ventirads pour processeurs, et enfin des boitiers. Et c'est justement ça que nous allons tester aujourd'hui : le Antec DF700 Flux, au format moyenne tour.Antec présente son produit comme ayant un excellent airflow, de quoi garder ses composants au frais. Nous allons voir ça tout de suite, direction le test !