Cooler Master dispose d’un catalogue très vaste et d’une renommée qui n’est plus à faire, notamment via ses produits de qualité et innovants. Cette fois-ci le fabricant s’attaque à nos GPU, en proposant un support pour éviter de dégrader nos cartes graphiques dues à leurs poids (d’autant que celles-ci se font rares, il serait dommage de les abimer !). Le support GPU MasterAccessory ARGB est donc une parade pour pallier à ce problème tout en disposant d’un design magnifique ainsi qu’une grande polyvalence dans la mise en place.

Pour obtenir ce résultat d’esthétisme et de robustesse, Cooler Master utilise le verre trempé, ce qui permet aussi d’offrir des effets lumineux de toute beauté. Deux bras sont mis à dispositions pour pouvoir ainsi supporter une ou deux cartes graphiques. Le tout repose sur un pied magnétique pour une bonne fixation de l’ensemble dans le boitier, même les vibrations ne le bougeront pas ! Le support MasterAccessory ARGB pour GPU empêche l’affaissement de la carte graphique grâce au soutien des points les plus critiques du GPU par un bras réglable, avec une plage de hauteur allant de 41 mm à 171 mm.



Le support est aussi équipé de LEDs ARGB pour donner un effet lumineux à votre configuration et cette option peux aussi être désactivée pour un effet plus simple et sobre. Le verre trempé est gravé de sections opaques afin de diffuser l’éclairage et ainsi relever encore une fois le niveau de la lumière.



Le Cooler Master ARGB GPU Support sera disponible courant mars au prix public de 24,99 € .