Nous avions testé l'année dernière le boîtier View 37 ARGB de chez Thermaltake , qui nous avait beaucoup plu. On s'occupe aujourd'hui d'un boîtier encore plus original : le Level 20 HT. Ce dernier nous rappelle dans les grandes lignes le boîtier phare de la marque, le Tower 900 , en ce sens qu'on retrouve la même forme cubique, à ceci près que le Level 20 HT aura préféré des angles arrondis ! Au programme, un plateau carte mère orienté de manière que les connectiques se retrouvent sur la face supérieure du boîtier, et un espace plus que confortable qui se divise en deux larges parties trouvant chacune leur utilité propre, le tout encadré par quatre vitres en verre trempé qui donnent au Level 20 HT un design assez atypique. À part ça, il dispose d'énormément d'emplacements pour des ventilateurs, pour des radiateurs de watercooling jusqu'à 360 mm, et tout autant de possibilités au niveau du stockage. Enfin bon, on a là un boîtier très costaud (en tout cas sur le papier), et qui est proposé aux alentours du prix de 220 euros.Passons maintenant au test !