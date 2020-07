Jonsbo sort un nouveau boitier, au format compact ITX. Celui-ci se propose en 3 coloris, noir, blanc ou gris tout proposant plusieurs technologies et astuces de montage. Avec son design très luxueux, l’A4 dispose d’un châssis en aluminium ainsi qu’un panneau latéral en verre trempé.



Il accueille les cartes mères au format m-ITX accompagnées d’un ventirad de 71 mm ainsi que des alimentations au format SFX et SFX-L. Il prends tout de même en charge les longues cartes graphiques jusqu’à 325 mm aussi bien horizontalement que verticalement via un riser inclus.



Le refroidissement se fera par air avec 4 emplacements pour ventilateurs de 120 mm, mais aussi via watercooling avec un radiateur de 240 mm. La chambre double a permis de gagner beaucoup de place dans le boitier afin de profiter d’une configuration puissante dans un format très compact.



Le boitier sera disponible début août au prix de 149,90 euros.