Afin de proposer à ses utilisateurs qui cherchent à améliorer les performances de leur système et à profiter de démarrages, de transferts de données et de temps de chargement plus rapides, Lexar annonce son nouveau SSD au format 2,5 " : le NQ100. Basé sur une interface SATA III (6 Gb/s), il offre des vitesses de lecture allant jusqu’à 550 Mo/s.

Conçu pour résister aux chocs et aux vibrations, le SSD NQ100 est plus fiable et durable qu'un disque dur classique. Il est également plus silencieux, très économe en énergie et il ne chauffe pas. Ce SSD est proposé avec des capacités de 240 à 960 Go. D'un format classique en 2,5 ", le NQ100 trouvera sa place dans n'importe quelle configuration, que ce soit un PC fixe ou un ordinateurs portable.



Le SSD NQ100 sera disponible très prochainement à un prix de vente conseillé de 39,99 € pour le 240 Go et 69,99 € pour le 480 Go. Le prix du 960 Go sera communiqué ultérieurement.