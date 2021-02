Les tapis visant à recouvrir l'intégralité du bureau deviennent de plus en plus populaires, et différentes marques se mettent à produire des modèles qui dépassent le mètre de largeur, on pense à Mionix et son Sargas XXL ou bien à Nitro Concept et son DM12 , par exemple. Mais aujourd'hui, on s’intéresse au modèle signé Endgame Gear . Sobrement dénommé MPC, il mesure, dans la version qui nous intéresse ce jour, 1200 mm.Faisons donc place nette pour accueillir le MPC 1200 !