En effet, et contrairement aux versions non Pro, cette dernière ajoute un éclairage RGB adressable sur le waterblock. À côté de cela, on note un nouveau traitement de surface de la plaque de cuivre en contact direct avec le CPU, elle se voit effectivement dotée de stries permettant d'accroitre la surface d'échange thermique une fois la pâte appliquée. Un peu à la manière d'un dissipateur. Une augmentation de la surface d'échange de l'ordre de 55 % en plus est ainsi obtenue, selon InWin.Autre amélioration, le radiateur a été retravaillé afin d'offrir de maximiser la surface d'échange thermique, ceci en resserrant les ailettes en aluminium afin de multiplier leur nombre. Le fabricant annonce d'ailleurs une augmentation de 26 % de la surface de refroidissement grâce à ce procédé. En attendant d'avoir ce SR36 Pro en test dans nos colonnes, vous pouvez patienter en lisant les tests du SR24 Pro ainsi que de sa version non pro Pour en savoir davantage sur le SR36 Pro, nous vous conseillons de visiter la fiche produit sur le site du fabricant via ce lien . Le SR36 Pro est vendu 179,99 euros.