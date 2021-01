Le Clavier gaming ARGENT K5 RGB

Les souris gaming ARGENT M5 RGB et ARGENT M5 Wireless RGB

Le tapis de souris ARGENT MP1 RGB

Le Support fil de souris ARGENT MB1 RGB

Le support de casque ARGENT HS1 RGB

Casque gaming ARGENT H5 RGB Surround

Casque sans fil ARGENT H5 Wireless RGB

Refroidisseur ARGENT DS 100

Fauteuil gaming ARGENT E700

Le clavier ARGENT K5 RGB - Blue Switch : 148 euros et le Silver Switch : 155 euros ;

La souris ARGENT M5 : 50 euros,



La souris sans fil ARGENT M5 RGB : 75 euros ;



Le casque ARGENT H5 RGB surround : 90 euros ;



Le support pour casque ARGENT HS1 RGB : 75 euros ;



Le tapis de souris ARGENT MP1 RGB : 58 euros ;



Le Bungee ARGENT MB1 : 25 euros

Le K5 RGB est un clavier haut de gamme aussi bien part son design que ses performances. On note qu’il est composé d’un châssis en aluminium de couleur argent avec des zones à l’aspect titane. Il propose un repose-poignet magnétique en simili cuir qui offre un confort pendant les longues sessions de jeu. De plus, il est doté d’un éclairage RGB à 360°, avec 14 effets lumineux pré réglés. Ces effets, comme les macros et autres paramètres, pourront être personnalisés via l’écosystème TT RGB Plus et le logiciel TT iTAKE.Le clavier dispose de switches mécaniques Cherry MX Speed Silver et MX Blue très rapides et très précis. Une molette couleur argent sur le côté droit gèrera le volume du son et les touches multimédias permettront d’accéder rapidement aux actions les plus communes et utiles.C’est deux souris proposent globalement le mêmes design et le même équipement. Elles sont ambidextres, avec un design symétrique, et sont dotées de Switchs OMRON pour une durée de vie accrue. La version filaire dispose d’un capteur optique pixart PMW-3389 allant jusqu’à 16 000 dpi alors que la version sans fil aura un pixart PMW-3385.Chacune aura son éclairage RGB sur la molette et le logo TT, mais la version filaire aura en plus un halo de lumière sur le dessous. La version wireless dispose de trois moyens de connexion : via 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 et câble USB, ce dernier assura aussi la recharge de la souris. L’autonomie est de 36 heures pour une connexion à 2,4 GHz et 52 heures avec le Bluetooth, tout en gardant le RGB allumé.Le tapis de souris ARGENT MP1 RGB sera un allié puissant dans vos parties les plus endiablées. Il s’agit d’un tapis rigide qui offre une glisse parfaite pour une réactivité et précision extrême. De plus, il rejoint écosystème TT PLUS RGB, grâce un rétroéclairage sous le pourtour et crée ainsi un halo de lumière autour de celui-ci.Le fil de votre souris ne sera plus un problème lors de vos mouvements. Thermaltake propose le MB1 RGB afin de gérer et surélever le câble de la souris. Lui aussi profite d’effets lumineux pour s’intégrer à l’ambiance que souhaite offrir la gamme ARGENT.Le HS1 RGB supportera votre casque de façon élégante avec son design et sa fabrication en aluminium. Rétroéclairé, il intègre TT PLUS RGB et est paramétrable via iTAKE. Le constructeur met aussi 2 ports USB 3.0 et une prise jack 3,5 mm à disposition.Le casque ARGENT H5 RGB Surround est doté d’écouteurs de 50 mm, secondés d’un son surround DTS Heahdphone X 2.0. Il propose une qualité de son de haute qualité en version surround, pour une immersion totale en jeu. L’éclairage RGB trouvera sa place sur le pourtour des oreillettes et sur le logo TT. La qualité du micro vous permettra de communiquer de manière efficace et claire. Une télécommande permet de régler l’équilibre entre le son du jeu et le chat, le DTS 7.1, le son du micro et les options de mise en sourdine.Tout comme pour les souris M5 RGB, les casques H5 RGB proposent deux versions, dont la version sans fil. Celle-ci dispose de haut-parleurs de 40 mm et d’une connexion de 2,4 GHz. Il bénéficie lui aussi d’un son surround X 2.0 avec la technologie DTS et d’un logo TT rétroéclairé. Tout comme la version filaire, il est multiplateforme et peut ainsi être utilisé sur PC, Xbox One, PS4, MAC, Mobile ou Nintendo switch.Ce mystérieux refroidisseur n’est pas destiné à votre configuration, mais… à nous même ! En effet, ce refroidisseur de bureau est prévu pour refroidir nos mains durant les parties les plus ardues. Il est équipé de 4 ventilateurs de 70 mm (sans LEDs) qui tourne à une vitesse de 2500 RPM. Mais comme la gamme ARGENT l’oblige, 6 LEDs ARGB sont installés dessus pour assurer l’ambiance gaming recherchée, d’autant qu'il dispose de 8 modes d’éclairage différents.Le fauteuil gaming ARGENT E700 propose un confort sans pareil. De la mousse et du cuir véritable sont la clé pour assurer notre bien-être. Il dispose d’un vérin de classe 4 et d’une multitude de réglages. Les matériaux de construction ont été soigneusement choisis pour assurer un design élégant et robuste.Les produits seront disponibles au premier trimestre 2021 sauf pour les casques, le refroidisseur de bureau, la chaise et le bureau gaming qui arriveront un peu plus tard.Pour ce qui est des prix nous avons :