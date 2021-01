Suite au succès des modules de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB PRO, Corsair propose les Corsair Vengeance RGB PRO SL. Il s’agit là d’une version plus performante, mais aussi plus petite que les versions antérieures, afin de donner encore plus de compatibilité avec les refroidisseurs de CPU les plus encombrants.

Les DDR4 Corsair Vengeance RGB PRO SL sont donc une innovation proposant une hauteur de seulement 44 mm. Cette petite hauteur permet la compatibilité avec tous les refroidisseurs, aussi bien les ventirads comme le CORSAIR A500 que les AIO watercooling. Cela ne change rien aux performances, ces modules sont toujours adressés aussi bien aux Gamers qu’aux overclockers. Le côté RGB se fera sur 10 zones d’éclairages, pour des effets toujours plus beau. Ils seront aussi contrôlables via iCUE, le logiciel du fabricant, en passant par une carte mère compatible.



Les modules sont disponibles aussi bien en blanc qu’en noir, avec des fréquences allant jusqu’à 3 600 MHz et en kit allant jusqu’à 128 Go (4 x 32 Go).