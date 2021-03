Nous avions testé l'alimentation Toughpower GF1 ARGB 850 W de chez Thermaltake en 2019, cette fois-ci, en 2021, nous passons à la nouvelle version de cette alimentation. La ToughPower GF2 ARGB 750 W bénéficie ainsi d'un nouveau design, de nouvelles performances, tout en conservant sa certification 80Plus Gold ainsi que toute la qualité de fabrication et les protections dont le fabricant a le secret. Elle est aussi complètement modulaire et est équipée d'un ventilateur Riing Duo ARGB de 140 mm.Allons voir ça de plus près !