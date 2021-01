Corsair qui dispose déjà d’une multitude de boiters de toutes tailles et de tout prix, ajoute une nouvelle gamme à son catalogue. La série 5000, au format ATX, se décline en trois versions : les 5000D, 5000D AIR FLOW et 5000X RGB avec chacune sa particularité. Ils proposent tous un flux d’air optimisé, un grand espace interne pour les composants, un système de gestion des câbles amélioré et ils sont compatibles watercooling, que demander de plus ?

Côté design, chaque boitier se distingue par son extérieur. Le 5000D propose une face avant pleine en acier avec des canaux pour le lux d’air de chaque côté alors que la version 5000D AIRFLOW propose un panneau avant alvéolaire pour maximiser l’entrée de l’air par l’avant. Alors que les versions 5000D ne proposent qu’un panneau latéral en verre trempé, le 5000X RGB en propose 4 ! De quoi sublimer et profiter des effets lumineux de votre configuration.



Les fonctionnalités de la série 5000 sont très grandes, ainsi le système de « cable management » Corsair « RapidRoute » a été repris de la série 4000 pour faciliter la mise en place des câbles à l’arrière du boitier. D’autant que l’arrière propose un espace de travail de 25 mm de large et une multitude de passages invisibles.



Le 5000D et le 5000D AIRFLOW disposent quant à eux de deux ventilateurs 120 mm profitant de la technologie AirGuide et de pales antivortex, pour optimiser le flux d’air au sein du boitier. Pour le 5000X, le fabricant nous propose 3 ventilateurs SP120 RGB ELITE AirGuide qui, en plus d’assurer un flux d’air puissant, vient illuminer notre configuration avec des LEDs ARGB paramétrables via le logiciel Corsair iCUE et le contrôleur Lighting Node CORE.



En plus de proposer un très bon flux d’air, la série 5000 dispose de 10 emplacements pour des ventilateurs de 120 mm ou 4 de 140 mm, mais ils sont aussi compatibles watercooling, avec de la place pour un radiateur allant jusqu’à 360 mm sur le côté, le dessus ou la face avant. Il y a aussi de la place pour 4 SSD 2,5” et deux disques durs 3,5” et un panneau avant I/O proposant un port USB 3.1 Type-C et deux ports USB 3.0.



Les boitiers seront très prochainement disponible noir ou blanc, mais les prix, ne nous ont pas été communiqués.