La marque leader d’accessoires gaming Turtle Beach, Inc. se lance dans les fêtes de fin d’année 2020 avec une offre d'accessoires de jeu de qualité et plus riche que jamais. Les points forts de la gamme 2020 de Turtle Beach sont les tout nouveaux casques de jeu Stealth 600 et 700 Gen 2 mais également les casques Recon 70 et Elite Pro 2.

Stealth 600 : 99,95 €

Stealth 700 Gen2 : 149,95 €

Recon 70 : 39,95 €

Elite Pro 2 : 129,95 €

Les casques Stealth 600 et 700 Gen 2 ont été conçus pour délivrer un son ultra immersif sur les consoles de nouvelle génération Xbox X ou S et PlayStation 5. Ils fonctionnent également parfaitement sur Xbox One et PS4.Les joueurs à la recherche d'un casque filaire abordable peuvent se tourner vers la gamme Recon 70, l’une des plus vendues, disponible dans une grande variété de couleurs. Le modèle Recon 70 offre un son puissant, une communication cristalline et un confort léger.Enfin, le casque phare Elite Pro 2 de Turtle Beach offre des performances audio in-game exceptionnelles sur consoles et s’adresse aux joueurs hardcore.Tous ces casques sont actuellement disponibles aux tarifs conseillés de :