Afin d'aller au contact de la communauté des Makers, cette même communauté qui a permis à Cooler Master de définir plus précisément sa philosophie baptisée « Make It Yours », Cooler Master lance un boitier haut de gamme pour plateforme Raspberry 4 : le Pi Case 40. Ce boîtier pour Raspberry 4 est prêt à être lancé en Europe et sur le marché américain après une campagne de financement participatif réussie sur la plateforme Kickstarter.