Fort de son succès, Lian Li revisite son boitier Lian Li O11D. Celui-ci est passé par plusieurs tailles comme le O11D XL et à bénéficier de quelques accessoires comme la distroplate O11D G1 , cette fois-ci le constructeur propose une version ATX avec le O11D Mini.

Caractéristiques techniques

100% personnalisable et panneau arrière modulaire



Support de pompe modulaire



Double foyer



Panneaux en aluminium brossé



Airflow optimisé et filtration de la poussière



Taille de ventirad maximale : 170mm



Carte graphique verticale optionnelle (395mm)



Alimentation : SFX/ SFX-L



Dimensions: 420 x 269,5 x 380mm (L x l x H)



Format de carte mère : mini-ITX/micro-ATX/ATX



Radiateurs : Haut 360 / 280 / 240 mm - Côté: 240 / 280mm - Bas: 360 / 280 / 240mm



Ventilateurs : Haut : 3x 120mm / 2x 140mm - Côté : 2x 120mm / 2x 140mm - Bas : 3x 120mm / 2x 140mm - Arrière : 1x 120mm



Coloris : noir ou blanc

Cette nouvelle version garde les grandes lignes de ses ainés tout en proposant une multitude de fonctionnalité et facilité d’installation malgré ses dimensions de 420mm x 269,5 mm x 380 mm. Il est maintenant possible d’avoir une belle configuration que l’on pourra voir grâce au panneau vitré et d’installer un système de refroidissement watercooling. Le tout en réduisant l’espace utilisé sur le bureau.Le nouveau boitier O11D Mini sera disponible 1ère quinzaine de décembre au prix de 99,90 €.