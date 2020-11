Après une bonne floppée de souris dont la Kone Aimo Remastered , la Kone Pure Ultra et la Kain 200 Aimo, Roccat continue d'étoffer sa gamme de périphériques avec 3 nouveaux claviers. Disponibles depuis le 30 octobre 2020, la marque allemande a présenté le Vulcan pro, le Vulcan TKL pro et le Vulcan TKL. Les versions pro sont équipées de switchs « maison » optiques tandis que le Vulcan TKL que nous allons tester aujourd'hui, est équipé de switchs Roccat Titan. Pour rappel, les claviers TKL (pour Ten Key Less) disposent d’une conception plus compacte que les claviers mécaniques classiques, en faisant l’impasse sur le pavé numérique.Passons au test pour voir ce que nous réserve ce mini clavier.