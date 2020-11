Le revêtement PVC microperforé, permettra une aération optimale du siège durant les longues sessions de jeu ou de travail.En plus des classiques accoudoirs 4D, du mécanisme multifonction et du piston classe 4 pour des réglages de précision avec une charge supportée de 150 kg, le TK900 est équipé d'un appui-tête réglable, de roulettes de 75 mm adaptées à toutes les surface et d'un soutien lombaire réglable intégré au dossier pour un ajustement rapide et confortable.Le TK900 est proposé en 5 coloris : noir avec surpiqûres noires, blanches, grises, bleues ou rouges pour un tarif conseillé de 479,99 €. Ce fauteuil sera disponible à compter du 1er décembre 2020 dans le réseau de magasins Top Office et sur le site marchand www.top-office.com