Juste avant Noël, Oraxeat , entreprise française spécialisée dans les fauteuils et sièges gamer, nous présentait son nouveau fauteuil : le MX850. Après avoir testé les XL800 et TK1000 , nous allons mettre à l'épreuve le supérieur hiérarchique du MX800 . Ce nouveau fauteuil, qui privilégie confort et sobriété, allie les ingrédients qui ont fait le succès de la marque : ergonomie, qualité de la finition et robustesse. Totalement ajustables, les fauteuils MX850 sont conçus pour tous ceux qui effectuent de longues sessions devant leur ordinateur.Ce nouveau venu de chez Oraxeat saura-t-il convaincre le passionné de hardware ou le joueur qui passe des heures assis devant son écran ? Direction la suite du test pour le savoir.