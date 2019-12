Totalement ajustables, les fauteuils MX850 sont conçus pour tous ceux qui effectuent de longues sessions devant leur ordinateur. Avec une assise large affichant 54 x 57 cm qui est constituée d’une mousse de 65 kg/m3 recouverte d’un revêtement simili cuir micro perforé particulièrement résistant, un dossier inclinable jusqu’à 160° et un basculement allant jusqu’à 20°, le confort prime. Les accoudoirs sont réglables en hauteur, en largeur, d’avant en arrière et en rotation. Le MX850 est livré avec deux coussins à mémoire de forme recouverts de velours noir, un pour les lombaires et un pour la nuque, assurant un confort optimal à chaque utilisateur.Moins enveloppant que sur les premiers modèles, le design du MX850 est sobre et élégant. Entièrement noir, il est rehaussé par de délicates surpiqûres de couleurs qui viennent souligner l’assise et le dossier. Le fauteuil MX850 se décline en cinq finitions : noir avec surpiqûres noires, blanches, grises, bleues ou rouges. Le logo, marqué à chaud, se fait discret, ce qui facilite l’intégration du fauteuil dans des environnements divers, que ce soit dans un espace gaming ou dans un cadre professionnel.Le cadre en acier présente une épaisseur de 22 mm, la base est en aluminium renforcée, le mécanisme multifonction est équipé d’un piston classe 4 et les roulettes, adaptées à tout type de surface, affichent un diamètre de 60 mm.Afin de démontrer la qualité de ses MX850, Oraxeat propose une garantie de base de 5 ans extensible à 10 après une simple inscription sur leur site www.oraxeat.com dans les 30 jours après l'achat.Les fauteuils MX850 sont disponible au tarif conseillé de 429,99 euros.