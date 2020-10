2 ports USB Type-C haute vitesse de 10 Gb/s

2 ports USB 5 Gb/s

2 ports HDMI 2.0

1 port 3.5 jack pour l’audio

1 port RJ45 pour la connexion Ethernet

1 lecteur de carte SD UHS-II

1 Kensington Security Slot pour sécuriser le TBT100

Avec son boitier en aluminium et son profil fin ainsi que son faible encombrement, le boitier du TBT100 s’intégrera sans problème dans n’importe qu’elle environnement, même si celui-ci rappel le design du boitier SL600M . De plus son installation Plug and Play rend ce dock facile à mettre en rouge sans aucun pré-requis, aussi bien sous MAC que son Windows.Côté performance, le dock propose une bande passante de 40 Gb/s et toute la puissance du Thunderbolt 3, cela lui permet ainsi de gérer plusieurs appareils en même temps. Pour ce qui est des ports de connexion, nous avons à disposition :La technologie Smart Charging permet de rechercher jusqu’à 4 périphériques en même temps et à pleine puissance pour un total de 30 W sur ces 4 ports. Il est aussi possible de recharger son PC portable via un port dédié délivrant 85 W.Le produit est déjà disponible au prix de 250 euros.