L’Elgato Light Strip est une bande composée de LEDs RGBWW qui permet d’offrir une plage de 16 millions de couleurs tout en incluant des LEDs blanc chaud et blanc froid. La personnalisation est donc très grande et permet ainsi d’optimiser l’éclairage pour en rendu lors des sessions de streaming à couper le souffle. La puissance d’éclairage peut être tamisée tout en proposant 2000 lumens pour des températures chromatiques allant de 3 500 à 6 500 K.La mise en place est très simple grâce à un profil fin flexible qui assure un pliage simple et efficace. Les toutes reposes d’un un support adhésif pour une fixation solide sur tout type de surface. La bande de LEDs se contrôle bien via un logiciel ou une application, sur Windows, Mac, iPhone ou Android. Bien sûr, le fabricant a aussi permis la gestion de son produit via son Elgato Stream Deck.Les Elgato Wave Panels sont des panneaux en mousse à densité double destinés à réduire l’écho et la réverbération à fixer au mur. Le but étant d’optimiser la qualité sonore de la pièce et ainsi proposer au créateur de contenu une amélioration dans la qualité de leurs vidéos. Reprenant le système de fixation de l’Elgato Light Strip, la fixation se fera par des bandes adhésives, mais aussi par des vis et des éléments d’ancrage en option. Les profils hexagonaux sont dotés de bordures EasyClick propriétaires, qui permettent aux Wave Panels d’être facilement reliés entre eux et ainsi créer un design au choix.Les deux produits sont déjà disponibles au prix de