Elgato Wave:1 - 139.90€

Elgato Wave:3 -169.90€

L’Elgato Wave:1 et l’Elgato Wave:3 disposent de plusieurs technologies communes de pointe, afin d’offrir un enregistrement audio de qualité diffusion notamment via une capsule à condensateur cardioïde et à un convertisseur analogique-numérique de 24 bits. L’association avec la société LEWITT a permi de développerla technologie anti-distorsion Clipguard qui a pour but d’analyser les entrées en temps réel afin fr rerouter les sons inattendus, grâce à un chemin de signal secondaire qui fonctionne à un volume plus bas. Clipguard vous permet de profiter de vos actions sans vous soucier d’une éventuelle coupure ou de faire des réglages sur les niveaux d’entrée.Coté technique, les deux micros disposent des plusieurs filtres : un filtre coupe-bas commutable qui supprime les interférences basse fréquence ainsi que du, très connu, filtre anti-pop interne qui réduit les bruits de respiration. Le son est donc plus clair et plus net pour des audio de qualité professionnelle. Ils sont tous deux équipés d’une fiche casque audio Jack 3,5 mm avec une sortie de 24 bits qui permet une surveillance audio haute résolution et zéro latence ainsi que d’un support ajustable de bureau qui est accompagné d’un adaptateur pour perches.Les différences entre les 2 modèles se situent d’une part dans la fréquence d’échantillonnage, 48 kHz pour les Wave:1 et 96 kHz pour le Wave:3. D’autre part, le Wave:1 dispose d’une molette de volume de casque avec un bouton silence lui même équipe d’une LED pour en vérifier l’état. Le Wave:3, lui, est plus abbouti : un capteur capacitif coupera le son dès qu’il est effleuré et une molette multifonction qui contrôle le volume, le gain d’entrée et le fondu enchaîné vous faciliteront la vie.Pour accompagner ces deux microphones, Elgato met à disposition l’application WAVE Link. Celui-ci est un mixeur numérique multicanal pour Windows et MAX qui gère aussi bien les Waves que 8 autres sources audio. Sans aucune latence, il vous sera possible de gérer toutes ces sources audio et les mixer très facilement lors de vos vidéos. Il est aussi compatible avec le célèbre Elgato Stream Deck pour un contrôle tactile ultra rapide.Les produits sont déjà disponibles aux prix de :