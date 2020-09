Modèle 650 W : 124,99 euros.

Modèle 750 W : 139,99 euros.

Modèle 850 W : 174,90 euros.

Modèle 1000 W : 189,90 euros.

Modèle 1200 W : 214,50 euros.

Forte de 27 ans d'expérience, FSP offre une nouvelle série d'alimentations particulièrement soignée, disposant entre autres d'un nouveau type de revêtement enrobant unique baptisé « Off-Wet ». Cette enveloppe extérieure est conçue pour les environnements difficiles que peuvent offrir un boitier d'ordinateur, à savoir la chaleur, la poussière... à l'intérieur de l'alimentation cette fois, c'est un revêtement triple couche qui vient protéger les circuits imprimés. Ce nouveau revêtement est en mesure d'offrir une protection face à jusqu'à 95 % d'humidité ! Vous l'aurez compris, FSP souhaite jouer sur le terrain de l'alimentation haut de gamme qui ne fait jamais faux-bond à son utilisateur.Mais voyons d'un peu plus près ce qui se cache sous le capot : la série Hydro PTM PRO est équipée de condensateurs électrolytiques de catégorie 105 °C pour lui offrir une longue durée de vie, le tout étant de production japonaise à 100 %. Des barres de cuivre sont employés entre la carte mère et la carte fille pour augmenter d'autant plus l'efficacité de la conversion. La tension de sortie de l'alimentation est de l'ordre de +/- 1 %, quelque soit la tension en temps réel, ce qui assure une stabilité exceptionnelle pour une alimentation.L'Hydro PTM PRO rend la puissance nominale maximum perpétuellement accessible grâce à son rail unique de 12 V : ainsi, il fonctionne très bien de paire avec les nouvelles cartes graphiques de la série 3000 RTX de Nvidia, le leader actuel du marché des CG. Il faut savoir que ces dernières nécessitent jusqu'à 350 W de puissance en crête, autant dire qu'il vaut mieux être bien équipé, et que cette nouvelle série d'alimentation correspond justement à ce nouveau besoin, imposé par des cartes graphiques toujours plus performantes. À côté de cela, le circuit 5 Vsb indépendant peut produire jusqu'à 3 A de puissance pour prendre en charge plusieurs appareils en même temps, ou même la charge rapide d'un smartphone par exemple, même quand votre PC est éteint !Chauffe qui peut ! Bénéficiant d'une conception unique de dissipation thermique, l'Hydro PTM PRO permet de conduire la chaleur du circuit de commutation 12 V à travers l'ensemble de la structure, permettant de refroidir plus efficacement le flux d'air du PC. Son unique ventilateur de grande dimension, d'excellente facture, utilise des paliers hydrodynamiques pour réduire son niveau sonore. Refroidir, oui, mais en silence. Qui plus est, cela permet de prolonger la durée de vie. A l'arrière de la structure, un interrupteur offre la possibilité d'utilisation l'alimentation en « semi-ventilation », qui permet de ne mettre en marche le ventilateur que si la charge interne dépasse 30 %. Pratique !Mais ce n'est pas tout, et venons-en au vif du sujet : l'alimentation Hydro PTM PRO est certifiée 80 Plus Platinum, ce qui veut dire qu'elle offre une efficacité énergétique maximale jusqu'à 92 % ! Ce qui permet à FSP de se targuer d'être sur le podium des alimentations les plus efficaces du marché... Dans le même genre de bonne nouvelle, le module DC-DC comprend une protection contre les surintensités, les surtensions ainsi que les surchauffes. Indispensable ? Oui, pourtant on ne trouve pas encore ces dispositifs de protection élémentaires sur toutes les alimentations aujourd'hui.L'Hydro PTM PRO bénéficie aussi d'une conception modulaire simplifiée qui rend plus aisée l'installation au sein de votre PC en utilisant uniquement les câbles nécessaires, ce qui offre un résultat plus propre et plus ordonné. Les câbles plats rendent le câblage plus simple. Le faible profil des câbles offre un meilleur flux d'air à votre boitier PC. De même, sur les modèles à forte capacité de la gamme, à savoir 850 W, 1000 W et enfin 1200 W, trois connecteurs d'alimentation de processeur (format 8+4 broches EPS) sont proposés pour pouvoir équiper les cartes mères haut de gamme. Sans oublier des autocollants, qui offrent une touche de personnalisation toujours agréable pour les passionnés.Enfin, de façon plus formelle, FSP nous rappelle que la série Hydro PTM PRO est conforme aux dernières normes en la matière, à savoir ATX12 V v2.4 et EPS12 Vv2.92, lui permettant de prendre en charge la dernière génération de plates-formes processeur d'Intel. De même pour la norme de sécurité IEC 62368.Mais une question vous pend au bout des lèvres ! Combien ? C'est pourquoi nous allons conclure par les modèles de la gamme et ses tarifs européens, communiqués par le fabricant :Notons que la nouvelle série Hydro PTM PRO est disponible dès maintenant !