Endgame Gear met à jour sa célèbre souris XM avec une version RGB. En effet, la souris gaming se voit équipée de plusieurs zones d’éclairage avec des LEDs ARGB pour des effets lumineux puissants et brillants.



Cette souris dispose de 14 LEDs disposées sur 3 zones, à savoir : la molette, le logo au niveau de la paume de main et le contour inférieur. C’est donc 16,7 millions de couleurs qui sont mises à disposition et gérées via le logiciel du constructeur, avec le choix entre 5 modes d’éclairage et 4 niveaux de luminosité.



La souris garde les caractéristiques de ses ainées comme le capteur optique Pixart PMW3389, ses patins PTFE large à faibles frottements ou encore le choix de coloris blanc ou noir. Une modification vient tout de même au niveau des switchs : la XM1 RGB se voit dotées de switchs mécaniques Kailh GM 4.0 très précis et rapides pour une durée de vie de 60 millions de clics.



La XM1 RGB noir sera disponible mi-octobre au prix de 69,90 euros. Pour la version blanche, il faudra passer par une précommande.