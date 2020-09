Quand on est testeur de hardware, force est de constater qu'un boîtier fermé n'est pas toujours adapté à des montages et démontages réguliers de pièces. De son côté, la table de bench n'est pas des plus jolie en usage quotidien. Avec le Paean, Raijintek tente de proposer un compromis entre la praticité de la table de bench ouverte et l'esthétisme travaillé d'un boîtier fermé, le tout avec une modularité totale.Le Paean saura-t-il combler toutes nos attentes de testeur ? La réponse dans les pages suivantes.