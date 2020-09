Nous avions testé il y a maintenant 6 ans de cela le boîtier Enthoo Pro de chez Phanteks , qui nous avait déjà bien impressionnés. On s'occupe aujourd'hui de sa version mise à jour, en version non fenêtrée : le Enthoo Pro 2. Et il faut dire que le boîtier a complètement été revu pour être au goût du jour ! Dans les grandes lignes, le Enthoo Pro 2 est une grande tour capable d'accueillir n'importe quel type de configuration moderne ; et, à vrai dire, il peut même en contenir deux (la seconde avec carte mère en format ITX). À part ça, il dispose d'énormément d'emplacements pour des ventilateurs, pour des radiateurs de watercooling jusqu'à 480 mm, et tout autant de possibilités au niveau du stockage. Enfin bon, on a là un boîtier très costaud (en tout cas sur le papier), et qui est proposé aux alentours du prix, assez réduit, de 129 dollars. À noter qu'une version avec vitre en verre trempé est également disponible pour une dizaine de dollars en plus.Place au test !