Trust lance une nouvelle souris gaming qui s’adapte à tous les profils de joueurs. En effet, la GXT 970 Morfix est l’arme par excellence des joueurs qui ne se contente pas à un style de jeu. Que ce soit pour les joueurs de FPS, RTS, Battle Royale ou encore MMORPG, la souris vous suivra partout.

La nouvelle souris GXT de Trust dispose d’un gros avantage : des panneaux latéraux interchangeables ! Ces panneaux offrent différentes dispositions de bouton programmables afin d’offrir une nouvelle expérience en jeu et selon le jeu en cours. A vous de choisir comment équiper votre Morfix selon vos besoins. Les 2 faces gauches disponibles présentent 3 et 9 boutons dans 2 agencements différents, selon vos préférences. Les faces droites disponibles viennent quant à elles modifier la morphologie de la souris pour offrir différentes prises en main que vous souhaitiez une meilleure stabilité ou une plus grande réactivité.



Chaque bouton est programmable via un logiciel dédié pour ajuster vos macros ou vos actions rapides. Ce même logiciel vous permettra de régler les différents paramètres de votre souris selon vos profiles. Les DPI allant jusqu’à 10 000 sont réglables, aussi, via un bouton qui sera secondé par un indicateur à LED. Le design reste sobre et efficace avec des LEDs dans le logo, la molette et le dessous pour lui donner un look gaming.