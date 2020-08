Thermaltake lance deux nouveaux AIO assez particuliers. En effet, bien qu’il soit donné des radiateurs de 240 mm ou 360 mm, les refroidisseurs se proposent de refroidir votre CPU, mais aussi votre RAM TOUGHRAM RC. Et le tout est illuminé par des effets lumineux ARGB !

Comme à son habitude, le fabricant propose des produits de qualités. Le radiateur gère un volume d’air important (FPI : 19) qui, en combinaisons des 2 ou 3 ventilateurs de 120 mm à haute pression statique, assurera l’évacuation de la chaleur. La pompe puissante et silencieuse fera passer le liquide efficacement dans le waterblock qui dispose d’une plaque de transfert en cuivre pour une conductivité sans faille.



Les ventilateurs, le combo pompe + waterblock ainsi que le waterblock RAM disposent de LEDs ARGB afin d’offrir de beaux et brillants effets lumineux. Le tout étant compatible avec les cartes mères équipées de ports ARGB +5 V pour la gestion des lumières. Les Floe RC360 et RC 240 sont compatibles avec les derniers processeurs AMD et Intel. Pour ce qui est des modules mémoires, les AIO ne sont compatibles qu’avec les TOUGHTRAM RC DDR4.



Les produits sont déjà disponibles aux prix de 145 euros pour la version RC 360 et 120 euros pour la version RC 240.