DEEPCOOL sort un nouveau boitier de son chapeau. Le CL500 est un boitier moyen tour avec un flux d’air optimisé ainsi qu’un design sobre, mais assez particulier. La face avant et le dessus sont assez similaires avec de grandes ouvertures linéaires supportées par du mesh qui facilite les entrées et sorties d’air.

Afin de favoriser ce flux d’air, la face avant et le dessus disposent d’emplacement pour un total de 6 ventilateurs de 120 mm ou des radiateurs pour le watercooling allant jusqu’à 360 mm en façade. Le boitier garde aussi la propriété standard des boitiers gaming, notamment un panneau latéral en verre trempé ainsi qu’un cache d’alimentation. Très fonctionnel, les panneaux sont facilement détachables, celui du dessus s’enlève via la simple pression d’un bouton alors que les panneaux latéraux sont magnétiques.



Le CL500 se voit aussi équipé d’un HUB PWM préinstaller pour la gestion des ventilateurs. Il accueillera les cartes mères au format Mini-ITX/Micro-ATX/ATX accompagner d’un ventirad allant jusqu’à 165 mm. Les cartes graphiques de 330 mm trouveront leurs places sans problème. Le panneau I/O avant est assez moderne et propose un port Audio HD, deux ports USB3.0 Type-A et 1 port USB3.1 Type-C



Le boitier est déjà disponible au prix de 79,99 euros.