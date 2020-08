HyperX , la division gaming de Kingston , sort un nouveau casque sans fil pour les joueurs PC, mais aussi PlayStation. Celui-ci dispose de plusieurs fonctionnalités afin d’être un allié de taille dans les parties les plus intenses.

Ce casque dispose d’une connexion sans fil 2,4 GHz qui permet une utilisation jusqu’à 12 m ! Les haut-parleurs de 40 mm en néodyme offrent un son de qualité supérieur avec des médiums clairs, des aigus et des graves percutants. Le casque de jeu HyperX Cloud Stinger Core Wireless offre une expérience sans fil avec une portée de 12 mètres et jusqu’à 17 heures d’autonomie de batterie.



ll ne pèse que 275 grammes et en combinaisons des coussinets souples, le confort sur la tête est excellent et cela sans même sentir le casque après les longues sessions de jeu. Les réglages se sont directement sur l’oreillette pour éviter les retours Windows et pouvoir gérer directement dans l’action. Microphone antibruit propose un son cristallin pour être au top de la communication.



Le casque HyperX Cloud Stinger Core Wireless est au prix de 84,99 euros.