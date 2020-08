Si les jeux sur console restent encore majoritairement vendus sur des disques Blu-ray, le temps du jeu rapide sur consoles est désormais révolu. Entre le téléchargement des nombreux patchs, y compris les désormais célèbres « day one » (c'est à dire qui sont livrés le jour du lancement du jeu, et nécessitent donc un téléchargement de la part du joueur), et les installations sur disque afin de réduire le temps de chargement de nos shooters préférés, il faut bien avouer que les disques durs internes des consoles se retrouvent rapidement saturés.Les constructeurs ne font pas énormément d'efforts pour augmenter leurs capacités, afin de réduire les couts au maximum. De fait, vient rapidement le moment où il faut choisir : désinstaller tel titre pour installer tel autre... Mais si vous êtes un joueur régulier, vous pourriez apprécier de bénéficier d'un espace de stockage beaucoup plus important. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'installer un disque dur externe sur sa console. Il en existe de toutes sortes, et nous allons aujourd'hui tester le Armor A62 de Silicon Power . Nous avons reçu la version A62S, en 1 To, et nous vous invitons à consulter la suite de ce test pour savoir si ce disque mérite de trôner aux côtés de votre console.