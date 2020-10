Le Big Chungus est de retour ! Nous avions testé le Big Chungus de chez Kolink il y a quelque mois afin de voir son design unique et ses performances plutôt intéressantes, et voilà que Kolink met à jour son boitier favori. Le Big Chungus UNIT reprend de nombreuses caractéristiques du modèle original, mais se voit attribuer des ventilateurs ARGB PWM Dual Ring pour donner plus de choix dans la personnalisation des effets lumineux.