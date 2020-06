XPG, filiale d’ A-Data , lance sa deuxième souris Gaming avec plusieurs améliorations. La XPG PRIMER est une souris à la limite du haut de gamme, mais à un prix tout à fait abordable d’après le constructeur. Que ce soit par son capteur, ses finitions, ses switchs ou ses effets lumineux, le fabricant sort une souris pouvant rivaliser avec les plus grandes marques du marché.

En effet, la souris XPG PRIMER dispose d’un capteur optique Pixart PMW3360 pour un maximum de 12 000 DPI pour une très grande précision dans les mouvements. D’autant que son poids est très léger, 98 g. Les switchs Omron, évalués pour 20 millions de clics, sont gages de précision et d’efficacité une fois IG.



Les préhensions latérales texturées donnent un confort très apprécié lors des longues sessions et sa texture lisse, mais non glissante, donne un rendu doux et efficace. La XPG PRIMER dispose également d’un câble tressé ultraléger qui ne viendra pas vous gêner durant les parties et qui assurera une longue durée de vie à la connectique. Comme la plupart des souris du moment, les effets lumineux seront diffusés via les LEDs ARGB puissantes et réglables directement sur la souris.