Vite vite, il ne reste que peu de temps pour participer au concours de chez Gelid solution ! Le constructeur met en jeu 10 souris Apex Vertical. Sans fil et fonctionnant en 2.4 GHz, cette souris permet une position ergonomique, et donc moins de fatigue à la longue.La fin du concours est fixée au 20 juin et 10 gagnants seront sélectionnés ! Bonne chance à toutes et à tous !