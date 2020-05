De nouveaux refroidisseurs liquides sont proposés par Antec , la série Neptune. Intégrant de nouveaux composants et de nouvelles technologies, ces AIO ont été construits sous le signe de l’esthétisme, des performances, mais aussi de la diminution des nuisances sonores.



Deux modèles sont disponibles, la version 120 mm et 240 mm, qui sont équipés d’un ou deux ventilateurs ARGB PWM qui assure un flux d’air de 77 CFM via une vitesse de rotation allant de 900 à 1600 RPM. Les ventilateurs sont très silencieux et ne produisent aucune vibration. Les effets lumineux seront réglables via un contrôleur fourni.



La pompe est placée dans le radiateur et non dans le waterblock, ce qui a permis de réduire la vibration au niveau du CPU et donc les nuisances sonores. L’alimentation de celle-ci se fera donc au niveau du radiateur via un port SATA et un embout 3 Pin pour la carte mère. La pompe délivre un flux de liquide allant jusqu’à 1,5 l par minute avec une pression de 1m+0.2m.



Le waterblock, de son côté, est beaucoup plus fin, car il n’est pas équipé de la pompe, mais reste compatible avec la plupart des sockets Intel et AMD. Il dispose d’une base en cuivre pour un meilleur transfert de la chaleur et d’un design retravaillé incluant des LED ARGB pour des effets lumineux toujours plus beaux.



Les deux modèles NEPTUNE sont déjà disponibles aux prix de 92,98 euros pour la version 240 mm et 69,90 pour la version 120 mm.