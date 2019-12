Contrôleur de ventilateur programmable à 8 canaux

Huit sorties de ventilateur avec jusqu'à 25 watts de puissance par canal et surveillance de la vitesse, 100 watts de puissance totale

Toutes les sorties de ventilateur avec prise à 4 broches et réglables via le signal PWM

Toutes les sorties de ventilateur peuvent être complètement désactivées

Les paramètres de contrôle peuvent être ajustés de plusieurs façons

Quatre entrées de capteur de température

16 autres valeurs mesurées peuvent être transférées du PC vers OCTO via le logiciel aquasuite

Entrée capteur de débit

Deux sorties LED RGBpx pour bandes LED et ventilateurs avec LED adressables individuellement

Interface USB 2.0

logiciel aquasuite pour un ajustement, une analyse et une visualisation confortables de toutes les données des capteurs

interface aquabus: une fois connecté à un aquaero 5/6, les sorties du ventilateur peuvent être contrôlées via l'aquaero

En plus de la fonction de base d'un contrôleur de ventilateur, l'Octo offre deux canaux pour les LED contrôlables numériquement et peut contrôler jusqu'à 180 LED avec de nombreux effets. Au delà des produits Leds RGBpx d'Aqua Computer, l'Octo peut être connecté aux LED de nombreux fabricants tiers via des adaptateurs disponibles en option. Des adaptateurs pour le connecteur utilisé par Asus et d'autres fabricants de cartes mères sont également disponibles.Aperçu des fonctions les plus importantes:Avec le logiciel RGBpx fourni par Aqua Computeur, il y a 23 effets ARGB différent. L'effet AMBIENTpx et un kit de leds en option, il est possible d'élargir la zone de l'écran en reproduisant les couleurs du bord de ce dernier avec des leds apposées au dos du moniteur.L'Aqua Computer Octo est disponible dès maintenant au prix de 54,90 euros.