Le travail à domicile est beaucoup plus facile avec des accessoires adaptés et confortables. Avec une souris ergonomique, comme la souris verticale sans fil Verto, votre poignet pourra reposer dans une position naturelle, prévenant ainsi toute douleur. Pour éviter de distraire ceux qui vous entourent avec des sons de frappe ou de clics, vous pouvez même opter pour des modèles silencieux, comme le clavier silencieux Muto ou la souris sans fil Siero Silent Click. Afin de garder un bureau propre et bien organisé, la station d'accueil USB 10-en-1 Dalyx est idéal pour brancher tous vos accessoires et les contrôler à partir de votre ordinateur portable ou PC. La webcam Trino HD permet de rester en contact avec vos collègues facilement en offrant un son limpide haute résolution lorsque cela est devenu indispensable.Les sessions gaming sont bien meilleures lorsqu'elles sont partagées, nul besoin d’être dans la même pièce pour en profiter pleinement. Tout ce dont vous avez besoin est un casque de qualité. Avec le casque de jeu multiplateforme GXT 414 Zamak ou le casque GXT 488 Forze pour PS4, vous pouvez entendre tous les commentaires, conseils et blagues de vos amis, en utilisant le micro pour discuter des stratégies et célébrer les victoires.Profitez de distractions bienvenues avec des sessions de jeux épiques ou des podcasts endiablés. Avec le bon microphone de streaming USB, comme le GXT 258 Fyru 4-en-1 et le GXT 256 Exxo, vous pouvez être sûr que vos amis et vos abonnés ne manqueront aucune de vos actions. Impressionnez vos spectateurs par vos compétences, faites les rire, donnez leur envie de jouer avec vous et partagez vos créations avec le monde grâce aux produits Trust !Retrouvez tous ces accessoires sur le site de Trust grâce aux liens suivants: