Il y a quelques années de cela, une nouvelle marque de boitier – Phanteks – s'était lancée sur le marché avec un boiter gigantesque et très élaboré, fruit de la combination du savoir-faire de ses employés aguerris dans le domaine, le Enthoo Primo. Depuis, la marque a considérablement élargi son catalogue, mais ils continuent à faire des boitiers XXL. Le dernier né s'appelle le Enthoo 719, et il est le successeur direct du Enthoo Luxe, une autre « ultra tower ». Le 719 propose plusieurs fonctionnalités plus inintéressantes, comme sa porte en verre trempé montée sur charnière, son hub PWM intégré et sa capacité à accueillir 2 configurations (E-ATX + ITX) en son sein. Direction la suite de l'article pour tout savoir !