Thermaltake annonce l’arrivée d’un nouveau casque Gaming, le RIING Pro RGB 7.1. Comme l’indique son nom, celui si propose un son virtuel 7.1, une orientation Gaming et, bien sûr, du RGB. De quoi vous imprégner de votre partie de jeu et ressentir chaque action.



Avec ses fréquences allant de 20 Hz à 20 kHz, le Riing Pro est capable de reproduire des basses puissantes ainsi que des aiguës très nettes. Il dispose aussi d’une carte son intégrée ESS ES 9018 DAC et d’un amplificateur SABRE9601K qui assureront une qualité de son dynamique et sans défaut.



Le RIING Pro RGB 7.1 est équipé d’une télécommande pour le réglage du son et du microphone. Ces mêmes réglages qui seront paramétrés via Itake, tout comme les effets lumineux qui rejoignent l'écosystème TT RGB PLUS. Ce casque premium est doté d’écouteurs de 50 mm qui englobe intégralement l’oreille avec de la mousse à mémoire de forme ainsi que d’un arceau réglable pour un confort optimal et une restitution du son à couper le souffle.



Le Thermaltake RIING Pro RGB 7.1 sera disponible très prochainement et garanti 2 ans, cependant aucun prix n’a été communiqué.